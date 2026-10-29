Оклады работников федеральных ведомств удвоят с января 2027 года

С января 2027 года должностные оклады работников федеральных ведомств, которые не относятся к государственным гражданским служащим, вырастут в среднем в два раза. Об этом рассказал доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения Университета имени О. Е. Кутафина Михаил Афанасьев.

Изменения коснутся делопроизводителей, аналитиков, экспертов, психологов и технических специалистов.

«Оклады увеличиваются в среднем в два раза», — приводит слова доцента РИА «Новости».

Реформа должна увеличить гарантированную часть заработка. Её сотрудники получают за фактически отработанное время в соответствии с Трудовым кодексом. При этом общий доход не вырастет автоматически в два раза, поскольку одновременно изменится система дополнительных выплат.

Так, надбавку за сложность работы и высокие достижения сократят с прежних 50–100% до 25–50% от оклада. Выплату к отпуску также уменьшат — вместо двух окладов сотрудник получит один.

Изменится и порядок начисления надбавки за выслугу лет. Право на неё появится после одного года работы, а не трёх, как раньше. Сроки и размеры индексации окладов будут привязаны к показателям, установленным для государственных гражданских служащих.