Работающим матерям предложили повышать оклад на 30% за каждого ребёнка
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Демографию можно поддержать не только выплатами, но и ростом зарплаты работающих матерей. С такой идеей выступила общественный деятель и певица Екатерина Шульгина. По её мнению, с каждым новым ребёнком оклад женщины должен расти примерно на 30%.
«Нам надо женщину очень сильно поддерживать», — приводит «Абзац» слова Шульгиной. Для первого ребёнка прибавка может быть чуть меньше, а вот с рождением второго, третьего и последующих — уже на полные 30%.
Логика простая: женщина должна чувствовать финансовую уверенность, а не выбирать между работой и детьми. Плюс — более мягкий график. При рождении второго и последующих детей рабочий день можно сократить на час.
Шульгина считает, что такие меры повлияют и на демографию. Когда мама уверена в завтрашнем дне, она чаще решается на ещё одного ребёнка. А ощущение безопасности и поддержки, по её словам, положительно скажется на ситуации в стране в целом.
А ранее Life.ru сообщал, что отцы могут получать до 83 тысяч рублей ежемесячно по уходу за ребёнком и одновременно зарплату. При досрочном возвращении на работу право на уже назначенное пособие сохраняется.