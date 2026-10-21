Работающим матерям предложили повышать оклад на 30% за каждого ребёнка

Демографию можно поддержать не только выплатами, но и ростом зарплаты работающих матерей. С такой идеей выступила общественный деятель и певица Екатерина Шульгина. По её мнению, с каждым новым ребёнком оклад женщины должен расти примерно на 30%.

«Нам надо женщину очень сильно поддерживать», — приводит «Абзац» слова Шульгиной. Для первого ребёнка прибавка может быть чуть меньше, а вот с рождением второго, третьего и последующих — уже на полные 30%.

Логика простая: женщина должна чувствовать финансовую уверенность, а не выбирать между работой и детьми. Плюс — более мягкий график. При рождении второго и последующих детей рабочий день можно сократить на час.

Шульгина считает, что такие меры повлияют и на демографию. Когда мама уверена в завтрашнем дне, она чаще решается на ещё одного ребёнка. А ощущение безопасности и поддержки, по её словам, положительно скажется на ситуации в стране в целом.