Окна закрыть, на улицу не выходить: В Киевской области выявили проблемы с воздухом
В шести городах Киевской области ухудшилось качество воздуха
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Воздух стал грязнее сразу в шести населённых пунктах Киевской области. Об этом сообщила региональная военная администрация.
Проблему заметили в Иванкове, Белой Церкви, Вишнёвом, Обухове, Борисполе и Броварах.
Основным фактором загрязнения воздуха была признана мелкодисперсная пыль. Гражданам рекомендовано воздержаться от проветривания помещений и максимально сократить время пребывания на открытом воздухе.
Как ранее сообщал Life.ru, в Киевской области уже вводили карантин — тогда из-за бешенства. По информации украинского телеканала «Киев24», ограничения затронули десятки населённых пунктов в Бучанском, Фастовском и Обуховском районах. В отдельных местах карантин должен был действовать до середины декабря. Какие именно посёлки попали под меры, журналисты не уточняли.
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