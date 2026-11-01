Воздух стал грязнее сразу в шести населённых пунктах Киевской области. Об этом сообщила региональная военная администрация.

Проблему заметили в Иванкове, Белой Церкви, Вишнёвом, Обухове, Борисполе и Броварах.

Основным фактором загрязнения воздуха была признана мелкодисперсная пыль. Гражданам рекомендовано воздержаться от проветривания помещений и максимально сократить время пребывания на открытом воздухе.

Как ранее сообщал Life.ru, в Киевской области уже вводили карантин — тогда из-за бешенства. По информации украинского телеканала «Киев24», ограничения затронули десятки населённых пунктов в Бучанском, Фастовском и Обуховском районах. В отдельных местах карантин должен был действовать до середины декабря. Какие именно посёлки попали под меры, журналисты не уточняли.