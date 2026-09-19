Около 100 экоактивистов задержали за перекрытие трассы в Нидерландах

Около ста участников экологического движения Extinction Rebellion (XR) оказались в руках нидерландской полиции после того, как перекрыли автомагистраль A12. Инцидент произошёл в субботу днём в районе города Зевенаар (провинция Гелдерланд) недалеко от границы с Германией, сообщил портал Hart van Nederland.

Несмотря на попытки полиции не допустить перекрытия, десяткам демонстрантов удалось прорваться на проезжую часть. Ещё часть участников акции пыталась попасть на трассу через въезды. Все задержанные подозреваются в нарушении Закона о публичных манифестациях. Движение в направлении германской границы впоследствии было восстановлено.

Действия активистов раскритиковал премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен в соцсети Х. Он назвал блокирование автомагистрали опасным для участников дорожного движения и недопустимым.

Участники акции развернули транспаранты с требованием прекратить субсидирование ископаемого топлива. К протесту также присоединились представители движения «Утрехт за Палестину». Демонстранты, которым не удалось попасть на автомагистраль, долгое время оставались у въездов, вызывая недовольство автомобилистов.

Extinction Rebellion регулярно перекрывает дороги в Нидерландах, добиваясь отказа властей от субсидирования проектов, связанных с ископаемым топливом. Аналогичные акции движения неоднократно проходили на трассе A12.

Ранее Life.ru сообщал, что в Сирии протестующие перекрыли международную трассу М-5 из-за роста цен на топливо. Акции охватили несколько районов страны, а в Ракке демонстранты заблокировали дороги и подожгли автомобильные шины.