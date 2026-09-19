В центре Гааги вспыхнули массовые беспорядки на демонстрации

Массовые беспорядки начались в центре Гааги во время демонстрации правых и крайне правых движений. Участники акции жгут файеры и вступают в столкновения с полицией, передаёт корреспондент ТАСС с места событий.

Протест проходит на поле Маливелд. В районе собрались группы молодых людей, многие из которых одеты в чёрное, некоторые скрывают лица масками и капюшонами.

Участники принесли нидерландские флаги, а также чёрные и оранжевые знамёна. На прилегающих улицах горят красные файеры, над местом проведения акции поднимаются клубы чёрного и оранжевого дыма.

К Маливелду стянули многочисленные силы полиции, включая спецподразделения и тяжёлую технику. Правоохранители оттесняют участников беспорядков и не позволяют им продвигаться дальше.

Демонстрация «Wij Zijn Het Volk» началась 19 сентября и была заявлена как акция против политики правительства, в том числе по вопросам миграции. В другой части города проходит отдельная контрдемонстрация.

Год назад похожая акция против миграционной политики на Маливелде также переросла в крупные беспорядки. Тогда произошли столкновения с полицией и погромы в центре Гааги. По данным прокуратуры Нидерландов, по делу о тех событиях к 18 сентября 2026 года были осуждены 51 человек.