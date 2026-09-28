Около 100 тыс. карпов кои смыло паводком с фермы в Японии

Около 100 тысяч декоративных японских карпов нисикигои унесло паводком с рыбоводческой фермы в префектуре Тиба. Это произошло после прорыва дамбы на озере Имбанума на фоне сильных дождей, сообщает Kyodo.

Карпов готовили к продаже. После затопления хозяйства из примерно 100 тысяч рыб удалось сохранить лишь около 250 особей. Прорыв дамбы произошёл после продолжительных сентябрьских ливней. Ситуацию усугубил тайфун «Дуцзюань», затронувший регион.

Нисикигои пользуются большим спросом за пределами Японии, в частности в Китае и странах Юго-Восточной Азии. По данным японского правительства, за пять лет экспорт этих декоративных рыб вырос более чем вдвое и достиг примерно 10 млрд иен, или около $63 млн.

Ранее Life.ru писал о последствиях тайфуна «Дуцзюань» в Японии. Сильнее всего стихия ударила по префектурам Тиба и Канагава: ливни вызвали оползни и масштабные подтопления, сотни зданий оказались повреждены или затоплены.