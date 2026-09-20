Около 120 беспилотников ВСУ сбили ночью 20 сентября в Ростовской области

Около 120 беспилотников уничтожили минувшей ночью в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его данным, воздушную атаку отражали в Каменске-Шахтинском и десяти районах. В их числе Весёловский, Чертковский, Миллеровский, Морозовский и Шолоховский. Беспилотники также уничтожили в Кашарском, Тарасовском, Азовском, Аксайском и Орловском районах.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — сообщил Слюсарь.

Ранее сообщалось, что при ночной атаке беспилотников в Московской области погибли два человека, ещё как минимум шестеро пострадали. По данным губернатора Андрея Воробьёва, с 03:00 до 05:00 силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы сбили и подавили 249 дронов в 17 округах. На момент его сообщения атака продолжалась.