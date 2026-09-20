Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 сентября, 04:45

Около 120 беспилотников ВСУ сбили ночью 20 сентября в Ростовской области

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Около 120 беспилотников уничтожили минувшей ночью в Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По его данным, воздушную атаку отражали в Каменске-Шахтинском и десяти районах. В их числе Весёловский, Чертковский, Миллеровский, Морозовский и Шолоховский. Беспилотники также уничтожили в Кашарском, Тарасовском, Азовском, Аксайском и Орловском районах.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — сообщил Слюсарь.

20 сентября системы ПВО сбили 338 БПЛА ВСУ, летевших на Москву
20 сентября системы ПВО сбили 338 БПЛА ВСУ, летевших на Москву

Ранее сообщалось, что при ночной атаке беспилотников в Московской области погибли два человека, ещё как минимум шестеро пострадали. По данным губернатора Андрея Воробьёва, с 03:00 до 05:00 силы ПВО и средства радиоэлектронной борьбы сбили и подавили 249 дронов в 17 округах. На момент его сообщения атака продолжалась.

Больше новостей о происшествиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

BannerImage
Антон Голыбин
  • Новости
  • ВСУ
  • ЧП
  • Происшествия
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar