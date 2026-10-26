Около 15 человек находились в автобусе, попавшем в ДТП под Новосибирском

Восемь человек пострадали при аварии с рейсовым автобусом под Новосибирском, один из них находится в тяжёлом состоянии. Всего в салоне, по предварительной информации, находились около 15 пассажиров. Автобус съехал в кювет утром 26 октября, передаёт ГУ МВД России по Новосибирской области.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП с рейсовым автобусом в Новосибирском районе. Видео © Telegram / mvd_54

По словам министра здравоохранения региона Ростислава Заблоцкого, всех восьмерых пострадавших доставили в травмоцентр. Состояние семерых пациентов оценивается как среднетяжёлое, ещё одному требуется помощь врачей в связи с тяжёлыми травмами. Детей среди обратившихся за медицинской помощью нет.

Авария произошла примерно в 07:34 по местному времени на пятом километре автодороги 50Н-2116. Автобус № 115 следовал из села Ленинское в сторону посёлка Голубой Залив по маршруту «Сергиево-Казанский храм — улица Луговая».

По предварительной версии полиции, водитель не справился с управлением, после чего пассажирский транспорт съехал с проезжей части. Что именно привело к потере контроля над автобусом, выясняют сотрудники Госавтоинспекции.

На место аварии прибыли экстренные службы. По информации регионального управления МЧС, для ликвидации последствий происшествия привлекли 15 специалистов и пять единиц техники.

Прокуратура Новосибирского района организовала проверку. Надзорное ведомство оценит соблюдение требований безопасности дорожного движения и установит обстоятельства случившегося. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее Life.ru сообщал о ДТП с рейсовым автобусом в Пермском крае, в котором пострадали 22 человека. Авария произошла возле посёлка Чёлва при столкновении автобуса с легковым автомобилем. Шесть пострадавших остались в больнице в состоянии средней тяжести, ещё 16 человек, включая двух детей, после осмотра отпустили на амбулаторное лечение. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.