Около 150 россиян застряли в Сухуме из-за поломки самолёта

Около 150 россиян вторые сутки не могут вылететь из Сухума в Москву. Рейс «Уральских авиалиний» U6-144 задержали из-за технической неисправности самолёта, сообщает Mash.

Рейс из Сухума в Москву задержали на вторые сутки из-за неисправности. Видео © Telegram / Mash

Специалисты пытаются устранить поломку прямо в аэропорту. Резервный самолёт за пассажирами пока не направили. При этом другие рейсы «Уральских авиалиний» продолжают выполнять по расписанию. Причина, по которой авиакомпания не предоставила запасной борт, не уточняется.

Пассажиров задержанного рейса обеспечили питанием и разместили в гостинице. Когда самолёт сможет вылететь в Москву, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что восемь самолётов, следовавших в Москву, ушли на запасные аэродромы из-за ограничений по безопасности. Четыре рейса не смогли приземлиться в Домодедове, ещё четыре — во Внукове. Самолёты перенаправили в Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Череповец, Екатеринбург и Шереметьево. После снятия ограничений воздушные гавани продолжили работу.