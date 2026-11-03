Около 200 студентов собрались на демонстрацию в центре Парижа, несмотря на запрет властей и решение суда. Акция проходит на улицах возле Пантеона — усыпальницы выдающихся деятелей Франции. Об этом сообщает корреспондент РИА «Новости» с места событий.

Ранее парижская префектура запретила проведение студенческого шествия по центральным улицам столицы. Организаторам предложили альтернативный маршрут на окраине города, однако учащиеся не согласились с таким решением и обратились в административный суд.

Суд встал на сторону властей, оставив ограничения в силе. Несмотря на это, демонстранты начали собираться возле Пантеона. Подойти непосредственно к историческому зданию им не позволяют полицейские.

По данным корреспондента агентства, в акции участвуют около 200 человек. Обстановка остаётся спокойной, столкновений с правоохранителями нет. На месте дежурят сотрудники полиции в полной экипировке, рядом находятся порядка десяти служебных автомобилей. Силовики пока не предпринимают попыток разогнать собравшихся.

Выступления проходят на фоне продолжающихся протестов французских студентов и школьников. Учащиеся требуют улучшения условий образования, увеличения числа преподавателей и решения социальных проблем. На 3 ноября студенческие объединения запланировали блокировки учебных заведений, а 5 ноября намерены присоединиться к общенациональной забастовке.