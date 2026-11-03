Массовые манифестации в европейских городах и предстоящая трёхсторонняя встреча в Абу-Даби могут ускорить завершение конфликта на Украине. Такую оценку NEWS.ru дал заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин.

По его словам, в комплексе требований протестующих есть и желание, чтобы деньги не уходили на украинский кризис.

«Подобного рода признаки и свидетельствуют о том, что на сегодняшний день есть силы, которые крепнут для того, чтобы урегулировать ситуацию за столом переговоров», — приводит издание слова политолога.

Кошкин напомнил, что о скором завершении конфликта уже не первый раз высказывается президент Белоруссии Александр Лукашенко. Призывы к этому звучат со всех сторон всё настойчивее.

Однако есть и те, кто заинтересован в продолжении. Для Владимира Зеленского затягивание кризиса жизненно важно, считает эксперт. Любые переговоры могут привести к нежелательным для него последствиям.