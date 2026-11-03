«Силы крепнут»: Почему протесты в Европе ускоряют завершение конфликта на Украине
Эксперт Кошкин: Протесты в ЕС и переговоры в Абу-Даби приближают мир на Украине
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Массовые манифестации в европейских городах и предстоящая трёхсторонняя встреча в Абу-Даби могут ускорить завершение конфликта на Украине. Такую оценку NEWS.ru дал заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин.
По его словам, в комплексе требований протестующих есть и желание, чтобы деньги не уходили на украинский кризис.
«Подобного рода признаки и свидетельствуют о том, что на сегодняшний день есть силы, которые крепнут для того, чтобы урегулировать ситуацию за столом переговоров», — приводит издание слова политолога.
Кошкин напомнил, что о скором завершении конфликта уже не первый раз высказывается президент Белоруссии Александр Лукашенко. Призывы к этому звучат со всех сторон всё настойчивее.
Однако есть и те, кто заинтересован в продолжении. Для Владимира Зеленского затягивание кризиса жизненно важно, считает эксперт. Любые переговоры могут привести к нежелательным для него последствиям.
Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская делегация 10-11 ноября прибудет в Абу-Даби для переговоров по Украине. По его словам, в центре обсуждения окажутся вопросы урегулирования украинского конфликта, гарантии безопасности, деэскалация и гуманитарные меры. Главным переговорщиком от РФ будет Владимир Мединский.