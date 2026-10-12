Около 400 детей и учителей эвакуировали из школы в Орле из-за крупного пожара

В Орле из школы № 2 экстренно вывели около 400 учеников и сотрудников из-за сильного пожара в соседнем здании. Об эвакуации сообщили в региональном управлении МЧС России.

Пожар возле школы в Орле. Фото © Макс / МЧС Орловской области

Возгорание произошло на улице Карачевской, где огонь охватил ранее расселённый жилой дом. Постройка находится в непосредственной близости от учебного заведения, поэтому персонал организовал вывод детей в безопасное место.

«Эвакуировано порядка 400 детей и персонала», — уточнили в ведомстве.

К настоящему моменту спасателям удалось остановить распространение пламени и полностью ликвидировать открытое горение. Непосредственная угроза для школы миновала, однако работы на месте происшествия продолжаются. В тушении задействованы 20 сотрудников МЧС и пять единиц специальной техники.

Ранее Life.ru сообщал о крупном пожаре в тюменской школе № 65, из-за которого пришлось отменить занятия. Утром 10 сентября огонь охватил кровлю учебного корпуса на площади 3600 квадратных метров. Для ликвидации возгорания привлекли 50 спасателей и десять единиц техники. В момент происшествия внутри никого не было, поэтому обошлось без пострадавших. Школьников временно перевели на очное и дистанционное обучение в другом здании.