Около 50 беспилотников уничтожили за ночь в четырёх районах Ростовской области

Ночь в Ростовской области прошла под звуки воздушной тревоги: регион подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Российские силы противовоздушной обороны уничтожили около 50 воздушных целей сразу в четырёх районах. О результатах отражения налёта сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По словам главы области, беспилотники были перехвачены в Верхнедонском, Миллеровском, Шолоховском и Чертковском районах. Военные отражали воздушную атаку в течение ночи, не допустив продвижения обнаруженных целей к намеченным объектам.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область около 50 БПЛА уничтожены в 4 районах области: Верхнедонском, Миллеровском, Шолоховском и Чертковском», — сообщил Слюсарь.

Информация о возможных последствиях на земле пока уточняется. По предварительным данным, сведений о пострадавших не поступало. Губернатор пообещал сообщить дополнительные подробности по мере поступления информации.