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Регион
Опубликовано 30 октября, 07:39

Около 50 беспилотников уничтожили за ночь в четырёх районах Ростовской области

Обложка © Минобороны России

Обложка © Минобороны России

Ночь в Ростовской области прошла под звуки воздушной тревоги: регион подвергся массированной атаке украинских беспилотников. Российские силы противовоздушной обороны уничтожили около 50 воздушных целей сразу в четырёх районах. О результатах отражения налёта сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

По словам главы области, беспилотники были перехвачены в Верхнедонском, Миллеровском, Шолоховском и Чертковском районах. Военные отражали воздушную атаку в течение ночи, не допустив продвижения обнаруженных целей к намеченным объектам.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область около 50 БПЛА уничтожены в 4 районах области: Верхнедонском, Миллеровском, Шолоховском и Чертковском», — сообщил Слюсарь.

Информация о возможных последствиях на земле пока уточняется. По предварительным данным, сведений о пострадавших не поступало. Губернатор пообещал сообщить дополнительные подробности по мере поступления информации.

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Ранее Life.ru писал, что российские силы ПВО уничтожили беспилотник в небе над Пензой. По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений, сообщил губернатор Олег Мельниченко. Он также предупредил жителей об опасности обломков дронов и напомнил, что при их обнаружении нельзя приближаться к фрагментам — о находке необходимо сообщить по номеру 112.

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Юния Ларсон
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