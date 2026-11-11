Около 50 участников всеобщей забастовки в Испании ворвались в студию государственной телерадиокомпании RTVE в Барселоне и сорвали прямой эфир утренней программы Cafè d’idees. Протестующие скрывали лица и развернули плакаты с требованиями.

Люди в масках захватили телестудию в Барселоне. Видео © Х / cafedidees_rtve

Всё случилось 11 ноября около восьми утра в здании RTVE на улице Рок-Боронат в прямом эфире. Участники пикета проникли в помещение, где ведущая Хемма Ньерга готовила специальный выпуск, посвящённый всеобщей забастовке. Из-за вторжения трансляцию пришлось прервать.

«Журналисты считаются работниками жизненно важной службы, но сегодня мы не можем выполнять свою работу», — посетовала Ньерга, объясняя зрителям ситуацию.

По её словам, редакция заранее подготовила выпуск о протестах, однако сами протестующие помешали освещению событий. На место прибыли несколько нарядов каталонской полиции Mossos d'Esquadra. Спустя некоторое время участники акции добровольно покинули студию, после чего вещание возобновилось. О новых происшествиях непосредственно в телецентре не сообщалось.

Инцидент произошёл на фоне общенациональной забастовки 11 ноября. Участники протестов требуют повышения зарплат, доступного жилья и мер против роста стоимости жизни. Акции сопровождаются перекрытием дорог и перебоями в работе транспорта.