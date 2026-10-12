Около 5000 жителей турецкого Токата обратились в больницы с тошнотой и рвотой

Около пяти тысяч жителей турецкого города Токат за три дня обратились за медицинской помощью с жалобами на тошноту, рвоту, боли в животе и диарею. Об этом сообщил губернатор одноимённой провинции Абдуллах Кёклю, передаёт турецкое агентство Anadolu.

«С минувшей пятницы около пяти тысяч жителей города Токат обратились в больницы с жалобами на тошноту, рвоту, боли в животе и диарею. Были госпитализированы 70 человек, из них 30 ещё находятся на лечении», — рассказал губернатор.

По словам Кёклю, 40 пациентов уже выписаны из больниц. Состояние оставшихся 30 госпитализированных не вызывает опасений за их жизнь. Причину массового заболевания пока установить не удалось.

Специалисты взяли пробы питьевой воды и направили их в Анкару для исследования. Глава региона подчеркнул, что пока нет подтверждений, что именно вода стала источником инфекции. Результаты анализов должны помочь установить причины произошедшего.

Из-за ситуации в местных школах на один день приостановили занятия для проведения дезинфекции. По словам губернатора, во вторник, 13 октября, учебный процесс планируется возобновить.

Ранее Life.ru сообщал о массовых жалобах российских туристов на недомогание в турецком отеле Bosphorus Sorgun. По данным Российского союза туриндустрии, с начала августа страховые компании получили 23 обращения от отдыхающих с жалобами на рвоту, диарею и симптомы гастроэнтерита. При этом в РСТ подчеркнули, что установить причину заболеваний только по обращениям туристов невозможно — для этого необходимы медицинские обследования и санитарно-эпидемиологические проверки.