Сыпь и температура под 40: Бассейн люксового отеля в Турции оказался рассадником опасной инфекции

Российская семья с двумя детьми пожаловалась на болезнь после купания в бассейне пятизвёздочного отеля Gural Premier Tekirova в Турции, сообщает Mash. По словам матери, у обоих детей появились симптомы, которые она связывает с вирусом Коксаки, а перед вылетом состояние младшего ребёнка осложнилось проблемами с дыханием.

Семья выбрала отель из-за большого аквапарка, рассчитанного на детей и взрослых. Однако туристам удалось искупаться в бассейне лишь один раз: уже на следующий день заболел младший ребёнок. У малыша появилась болезненная сыпь, из-за которой он плакал две ночи подряд. Ещё через сутки симптомы возникли у старшего ребёнка: температура поднялась до 39,3 градуса, а врачи диагностировали герпангину.

Перед возвращением домой у детей также появились кашель, заложенность носа и признаки ложного крупа — состояния, при котором из-за отёка гортани может затрудняться дыхание. В последний день отдыха гид, как утверждает мать, предупредил туристов о возможном заражении воды в бассейне вирусом Коксаки. Женщина возмутилась, что информацию сообщили слишком поздно.

Ранее россиянин заразился лихорадкой денге во время отдыха во Вьетнаме, но обратился к врачам только после появления сыпи и онемения ног. До этого 33-летний мужчина несколько дней пытался справиться с высокой температурой самостоятельно.