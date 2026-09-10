Около 90 БПЛА уничтожили над Ростовской областью за ночь, повреждена ЛЭП

Около 90 беспилотников уничтожили минувшей ночью над Ростовской областью. Атаке подверглись четыре города и 16 районов региона, в нескольких населённых пунктах зафиксировали последствия на земле. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

БПЛА фиксировали в Каменске-Шахтинском, Таганроге, Новошахтинске и Волгодонске. Атака также затронула Милютинский, Зерноградский, Аксайский, Каменский, Мясниковский, Тарасовский, Орловский, Миллеровский, Чертковский, Азовский, Красносулинский, Шолоховский, Кашарский, Родионово-Несветайский, Матвеево-Курганский и Верхнедонской районы.

В Миллеровском районе обломки беспилотников повредили два частных дома и автомобили. Кроме того, повреждение линии электропередачи оставило без электричества четыре частных дома. Люди не пострадали, на месте работают экстренные службы.

В Тарасовском районе после падения обломков загорелась сухая трава. Специалисты ликвидировали пожар. Пострадавших там также нет.

Власти продолжают уточнять последствия атаки. Беспилотная опасность в Ростовской области сохраняется, жителей призвали покинуть открытые участки улиц, зайти в помещения и не приближаться к окнам.

Ранее в Махачкале после атаки БПЛА загорелись объекты портовой инфраструктуры и Аварский музыкально-драматический театр имени Гамзата Цадасы. Врио главы Дагестана Фёдор Щукин сообщал, что силы ПВО уничтожили все воздушные цели. Возникшие пожары удалось потушить. По данным региональных властей, в результате атаки ВСУ никто не пострадал.