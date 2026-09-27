Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 27 сентября, 14:38

Около десяти пожарных машин съехались к ТЦ в Петербурге

Обложка © Telegram/Приморский район Спб

Обложка © Telegram/Приморский район Спб

Около десяти пожарных машин прибыли к торговому комплексу на улице Савушкина в Санкт-Петербурге. Очевидцы заметили задымление в районе крыши здания, передаёт Telegram-канал «Приморский район Спб».

Фото © Telegram/Приморский район Спб

Фото © Telegram/Приморский район Спб

На месте уже работают экстренные службы. К кровле торгового комплекса подняли пожарную лестницу, специалисты выясняют источник дыма и обследуют здание.

Крупный пожар на складе в Петербурге локализовали на площади 82 тысячи квадратов
Крупный пожар на складе в Петербурге локализовали на площади 82 тысячи квадратов

В августе в Петербурге загорелась кровля ДК «Выборгский», к которому стянули 14 пожарных машин. Возгоранию присвоили повышенный второй ранг сложности, а улицу Комиссара Смирнова перекрыли.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Николь Вербер
  • Новости
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar