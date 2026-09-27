Около десяти пожарных машин съехались к ТЦ в Петербурге

Около десяти пожарных машин прибыли к торговому комплексу на улице Савушкина в Санкт-Петербурге. Очевидцы заметили задымление в районе крыши здания, передаёт Telegram-канал «Приморский район Спб».

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На месте уже работают экстренные службы. К кровле торгового комплекса подняли пожарную лестницу, специалисты выясняют источник дыма и обследуют здание.

В августе в Петербурге загорелась кровля ДК «Выборгский», к которому стянули 14 пожарных машин. Возгоранию присвоили повышенный второй ранг сложности, а улицу Комиссара Смирнова перекрыли.