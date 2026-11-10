Специалисты Фонда друзей балтийской нерпы окончательно потеряли возможность отслеживать перемещения знаменитого Крошика по Ладожскому озеру. Причиной стало закрытие доступа к спутниковой системе французской компании Argos, сообщили зоологи в своём Telegram-канале.

Оператор прекратил обслуживание российских пользователей с 1 ноября. Некоторое время сотрудники фонда ещё получали данные с передатчика, установленного на животном, однако теперь доступ к сайту компании полностью закрыт.

«На днях прекратился наш доступ к сайту компании "Аргос", и о дальнейших похождениях Крошика мы теперь уже ничего узнать не сможем», — рассказали специалисты.

При этом зоологи не скрывают радости за своего подопечного. После почти десяти лет рядом с людьми Крошик сумел освоиться в естественной среде, самостоятельно добывать пищу и путешествовать по Ладоге.

«Пока же мы просто счастливы из-за того, что смогли помочь нашему другу и члену семьи стать настоящей дикой нерпой, преодолев на этом пути множество трудностей», — подчеркнули в фонде.

Крошика нашли весной 2016 года возле посёлка Свирица в Ленинградской области. Тогда истощённый и обмороженный детёныш нуждался в срочной помощи. После длительной реабилитации его несколько раз пытались вернуть в природу, однако нерпа возвращалась к людям. Лишь в начале сентября 2026 года Крошик окончательно отправился в самостоятельное плавание.

До потери спутниковой связи животное успело удивить исследователей своей выносливостью: в середине сентября Крошик преодолел около 90 километров всего за сутки.

Ранее Life.ru сообщал о сбоях в работе спутникового передатчика нерпы Крошика. С середины октября сигналы практически перестали поступать из воды и фиксировались преимущественно во время отдыха животного на камнях.