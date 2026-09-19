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Опубликовано 19 сентября, 20:08

Окружение Негашева назвало дату и место прощания с режиссёром-постановщиком

Прощание с режиссёром-постановщиком Негашевым состоится 21 сентября

Георгий Негашев. Обложка © Союз кинематографистов России

Георгий Негашев. Обложка © Союз кинематографистов России

Прощание с режиссёром-постановщиком Георгием Негашевым пройдёт 21 сентября в деревне Ключи Свердловской области. Об этом ТАСС сообщили в его окружении.

«Отпевание Георгия Александровича состоится в храме Преображения Господня в деревне Ключи в понедельник. Похороны пройдут там же», — рассказала собеседница агентства.

Негашев родился 7 декабря 1947 года в Свердловске. В 1992–1994 годах он возглавлял Западно-Сибирскую киностудию в Новосибирске, после чего перешёл на пост руководителя Свердловской киностудии. Эту должность он занимал до 2003 года. За свою карьеру режиссёр снял свыше 40 фильмов, ряд которых получил награды российских и международных фестивалей. Помимо режиссуры, Негашев занимался сценарной и продюсерской работой.

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Ранее сообщалось, что Негашев скончался на 79-м году жизни. О его смерти объявил Союз кинематографистов России, членом которого он являлся. В организации отметили его вклад в отечественное кино, развитие кинематографа Екатеринбурга и популяризацию документальных лент.

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Антон Голыбин
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