Серия коррупционных скандалов вокруг ближайшего окружения Владимира Зеленского могла серьёзно ударить по его политическим позициям на Украине. К такому выводу пришёл журнал Foreign Policy, отметив, что созданная президентом система управления через доверенных лиц столкнулась с кризисом.

Издание отмечает, что за последний год несколько громких историй повлияли на отношение общества к власти. Авторы публикации считают, что система управления через доверенных лиц президента столкнулась с серьёзными проблемами.

В Foreign Policy указали, что ситуацию усугубили частые кадровые перестановки в украинском руководстве. По данным журнала, за время пребывания Зеленского у власти сменились восемь министров обороны и семь министров экономики.

Авторы материала также обратили внимание на то, что многочисленные увольнения высокопоставленных чиновников стали одним из факторов, которые могли ослабить доверие к действующей власти.

Срок полномочий Зеленского формально истёк 20 мая 2024 года. Президентские выборы на Украине в том же году не проводились из-за введённого военного положения и мобилизации.

Вопрос о политическом статусе Владимира Зеленского вновь оказался в центре дискуссии на Украине и за её пределами. 20 августа Life.ru писал об обострении споров о его легитимности после призыва провести выборы, который прозвучал на фоне продолжающегося военного положения.