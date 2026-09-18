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Регион
Опубликовано 18 сентября, 09:51

Окружённая «недоразвитыми» русскими блогерша уехала в изолятор за сатанинскую* символику

Суд приговорил блогершу Раду Русских к аресту за сатанинскую* символику

Рада Русских. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / radarusskih

Рада Русских. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / radarusskih

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга на сутки арестовал блогершу Раду Русских, в 2024 году пытавшуюся баллотироваться на пост президента России. Её признали виновной в демонстрации в социальных сетях сатанинской* символики.

«Суд признал её виновной в правонарушении и назначил сутки административного ареста», — сказал собеседник ТАСС.

Помимо короткой и неудачливой политической карьеры, блогерша известна рядом весьма резких заявлений. Например, в феврале она назвала русских «недоразвитыми». По мнению инфлюенсера, нынешнее население нашей страны не имеет вкуса и не может создать что-то прекрасное, из-за чего довольствуется наследием прошлого.

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Ранее арестанта знаменитой московской «Бутырки» наказали за тюремные татуировки. Соседи по камере пожаловались на подследственного, и за демонстрацию символики АУЕ* суд оштрафовал его на две тысячи рублей.

* Движение признано экстремистским и запрещено в России.

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Матвей Константинов
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