Окружённая «недоразвитыми» русскими блогерша уехала в изолятор за сатанинскую* символику

Ленинский районный суд Санкт-Петербурга на сутки арестовал блогершу Раду Русских, в 2024 году пытавшуюся баллотироваться на пост президента России. Её признали виновной в демонстрации в социальных сетях сатанинской* символики.

«Суд признал её виновной в правонарушении и назначил сутки административного ареста», — сказал собеседник ТАСС.

Помимо короткой и неудачливой политической карьеры, блогерша известна рядом весьма резких заявлений. Например, в феврале она назвала русских «недоразвитыми». По мнению инфлюенсера, нынешнее население нашей страны не имеет вкуса и не может создать что-то прекрасное, из-за чего довольствуется наследием прошлого.

Ранее арестанта знаменитой московской «Бутырки» наказали за тюремные татуировки. Соседи по камере пожаловались на подследственного, и за демонстрацию символики АУЕ* суд оштрафовал его на две тысячи рублей.