Окружённые бойцы ВСУ пригрозили сдать позиции командиров российским военным
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Украинские военнослужащие, оказавшиеся в окружении в Сумской области, пригрозили раскрыть российским войскам местонахождение собственного командования. Причиной конфликта стал отказ организовать эвакуацию подразделения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры, получившие соответствующие сведения из радиоперехвата.
По информации собеседника агентства, речь идёт о военнослужащих 104-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ. Оказавшись в сложном положении, бойцы запросили помощь, однако вместо организации вывода с позиций, как утверждается, столкнулись с угрозами со стороны командиров.
В ходе радиообмена один из украинских военнослужащих заявил, что его группа готова прекратить сопротивление и добровольно сдаться российским военным, если её не выведут из окружения.
«Если ты нас не вытянешь, мы пойдём к русским в плен! Обещаю, что сдам, где вы сидите, чтобы вас разбили», — приводит ТАСС слова бойца.
Реакция командования, согласно сведениям российских силовых структур, оказалась ещё жёстче. В ответ на угрозу раскрыть местоположение штабов руководители подразделения якобы пообещали самостоятельно нанести удар по позициям подчинённых, не дожидаясь приближения российских войск.
В каких именно населённых пунктах Сумской области находятся военнослужащие 104-й бригады, не уточняется. Также неизвестно, удалось ли организовать эвакуацию и последовали ли какие-либо действия после конфликта по радиосвязи.
Ранее Life.ru писал, что военнослужащие 54-й бригады ВСУ обвинили командиров в блокировании путей отхода и присвоении боевых выплат. В опубликованном в Сети обращении утверждалось, что бойцы остались без надёжной связи, достаточного количества боеприпасов и возможности эвакуироваться с позиций. Авторы ролика призвали окружённых военнослужащих сложить оружие, заявив, что рассчитывать на помощь руководства им не приходится.