Жители Славянска в ДНР жалуются на незаконное проникновение украинских военнослужащих в их квартиры. Солдаты ВСУ взламывают дверные замки и похищают имущество граждан, сообщили в российских силовых структурах.

«В оккупированном ВСУ Славянске украинские боевики не обращают внимания ни на кого и нагло занимаются мародёрством по отношению к гражданским», — приводит слова источника ТАСС.

По словам источника, местные жители регулярно обнаруживают повреждённые замки на входных дверях своих квартир. Украинские военнослужащие не только забирают чужое имущество, но и оседают в чужих домах. Там они курят и распивают алкогольные напитки.

Ранее Life.ru писал о случаях мародёрства в Херсоне, о которых рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, камеры видеонаблюдения зафиксировали, как военнослужащие 34-й бригады ВСУ ограбили частный дом. Сальдо утверждал, что число домов и квартир, которые разграбили украинские военные в городе, уже исчисляется сотнями. Губернатор также сообщил, что мародёры ранее вынесли имущество и из его собственного дома.