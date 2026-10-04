Октоберфест в Мюнхене установил рекорд, собрав 7,4 млн посетителей

Октоберфест в Мюнхене установил новый рекорд посещаемости за всю свою историю. За 16 дней фестиваль принял около 7,4 миллиона гостей, сообщили городские власти.

Предыдущий максимум зафиксировали в 2023 году, когда на Терезиенвизе пришли примерно 7,2 миллиона человек. В 2025-м показатель составлял около 6,5 миллиона.

«Это делает Октоберфест 2026 года самым посещаемым за всю его долгую историю», — заявил руководитель фестиваля Кристиан Шарпф.

Одновременно выросло потребление пива. За время праздника посетители выпили около 6,7 миллиона литров, тогда как годом ранее — примерно 6,5 миллиона. Владельцы заведений также сообщили об увеличении продаж еды.

Власти Мюнхена связывают высокий результат в том числе с ростом посещаемости в будние дни и хорошей погодой. При этом, несмотря на рекордное число гостей, критического переполнения территории не произошло. Октоберфест проходил с 19 сентября по 4 октября.

Ранее сообщалось, что литр пива на Октоберфесте в Мюнхене в 2026 году стоил в среднем 15,61 евро (от 14,80 до 15,90). С 1985 года пиво подорожало примерно на 400% против общей инфляции в Германии около 120%, но нынешнее повышение составило лишь 2,38%. Эксперты считают, что «фестивальная инфляция» может замедляться, так как организаторы стали учитывать спрос и предложение.