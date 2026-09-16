«Пивфляция» не пощадила любимый праздник в Германии: Сколько стоит кружка на Октоберфесте

Литровая кружка пива на знаменитом фестивале Октоберфест в Мюнхене в 2026 году будет стоить в среднем 15,61 евро. За последние 40 лет цена напитка на мероприятии выросла примерно в пять раз, сообщает агентство DPA со ссылкой на исследование банка UniCredit.

В этом году стоимость литра пива на фестивале составит от 14,80 до 15,90 евро. По данным исследования, с 1985 года рост цен на пенный напиток оказался значительно выше общей инфляции в Германии.

За четыре десятилетия пиво на Октоберфесте подорожало примерно на 400%, тогда как другие товары и услуги в стране выросли в цене примерно на 120%. При этом нынешнее повышение оказалось более умеренным и составило 2,38%.

Эксперты считают, что период так называемой «фестивальной инфляции» может постепенно замедляться. По их мнению, организаторы и владельцы заведений начали учитывать влияние спроса и предложения при формировании цен.

Октоберфест в 2026 году проходит с 19 сентября по 4 октября в Мюнхене. Ежегодно праздник собирает более шести миллионов посетителей.

За всю историю фестиваля рекорд посещаемости превышал семь миллионов гостей. Несмотря на рост стоимости пива, Октоберфест остаётся одной из главных туристических достопримечательностей Германии.

Ранее Life.ru рассказывал о споре вокруг оформления одного из аттракционов на Октоберфесте в Мюнхене. Тогда сообщалось, что владельцы площадок выступили против требований изменить изображения женских фигур и заявили о бойкоте традиционного мероприятия перед началом фестиваля.