Октябрина Ганичкина раскрыла, что посеять после сбора урожая, чтобы весной земля была как пух

Чтобы весной земля была как пух, можно сейчас перекопать грядки и сразу посеять то, что очень быстро растёт и успеет вырасти ещё в этом сезоне. Об этом Life.ru рассказала специалист по выращиванию сельскохозяйственных культур, агроном Октябрина Ганичкина.

Например, горчица белая или вика — они действительно будут снабжать почву гумусом и азотом, и сорняков не будет, это прекрасно. Но в начале на грядках ещё остаётся ботва. Прежде чем её убирать, а ботва часто вся больная, нужно провести обработку от болезней и вредителей раствором фунгицида или инсектицида. Для борьбы с болезнями можно использовать специальные средства, чтобы не было гнили. От вредителей грядку нужно тоже обработать. Октябрина Ганичкина Специалист по выращиванию сельскохозяйственных культур, агроном

Огородники часто совершают ошибку: сразу после сбора урожая хватают необработанную ботву и тащат в компост. В итоге все споры разлетаются, и на следующий год болезней становится вдвое больше. Поэтому сначала нужно обработать грядку, и только тогда убрать всю ботву. Её лучше сжигать в железных бочках — получится хорошая растительная зола. Затем перекапываем землю, чтобы все вредители и болезни ушли внутрь, и сеем сидераты.

«Люпин сейчас не стоит, самое главное — выбрать то, что быстро вырастет, чтобы успеть заделать в почву к 20-м числам октября. За месяц они как раз поднимутся», — отмечает эксперт.

По словам специалиста, лучше всего посеять листовую или белую горчицу, она растёт не по дням, а по часам. Также можно посеять вику, она тоже очень быстрая. Также сейчас можно купить семена озимой ржи. Выбор сидератов большой: если росли томаты, лучше сеять рожь, если огурцы — вику.

«Я под все культуры посеяла и вику, и рожь, и овёс, и горчицу. Сделала это ещё две недели назад, но сейчас ещё не поздно: земля влажная, и весь октябрь обещают хороший. Мы ещё 10 октября будем высаживать озимый лук. Когда сидераты подрастут сантиметров на 15, их можно перекопать или оставить так до весны», — добавила агроном.

Если после посева растения ещё и подкормить жидкими удобрениями, они будут расти ещё быстрее. Достаточно добавить 2–3 ложки на 10 литров тёплой воды и полить. После посева грядку обязательно нужно накрыть тонким белым нетканым материалом. Также важно следить за поливом. Сейчас идут дожди, влаги много, но всё равно после посева полезно пролить землю тёплой водой с удобрениями.

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