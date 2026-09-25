Олег Мельниченко официально вступил в должность губернатора Пензенской области

Олег Мельниченко официально приступил к исполнению обязанностей губернатора Пензенской области на новый пятилетний срок. Церемония инаугурации состоялась 25 сентября в областном драматическом театре.

Избранный глава региона принёс присягу, пообещав соблюдать Конституцию России и региональные законы, защищать права граждан и верно служить народу. На мероприятии присутствовал полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров.

Выступая перед участниками церемонии, полпред обозначил задачи, которые предстоит решать областным властям в ближайшие пять лет. Среди них укрепление здоровья жителей, повышение благосостояния, развитие экономики и достижение технологического лидерства.

Отдельное внимание Комаров уделил выполнению государственного оборонного заказа, защите критической инфраструктуры, комплектованию Вооружённых сил и поддержке военнослужащих вместе с их семьями.

Полпред также отметил достижения Пензенской области в сельском хозяйстве, газификации и демографической сфере. Он упомянул участие региона в развитии подшефных территорий Запорожской области и выразил уверенность, что опыт Мельниченко поможет выполнить поставленные задачи.

Ранее Life.ru сообщал об итогах губернаторских выборов в десяти регионах России. В Пензенской области Мельниченко получил 70,8% голосов. 53-летний чиновник возглавляет регион с 2021 года.