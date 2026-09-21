Олег Морозов набрал 69,2% на выборах в Госдуму в Татарстане

В Нижнекамском одномандатном округе №33 в Татарстане кандидат от «Единой России» Олег Морозов получил почти семь голосов из десяти. После подсчёта всех бюллетеней его результат составил 69,20%, следует из данных ЦИК.

Ни один из остальных участников кампании не смог приблизиться к этому показателю. Максим Сперанский, представляющий «Новых людей», набрал 10,75%. У кандидата от КПРФ Булата Хузиева — 8,85%.

Ранее Life.ru писал, что Альфия Когогина, кандидат от партии «Единая Россия», лидирует на выборах в Госдуму по Набережно-Челнинскому одномандатному округу № 34 в Татарстане. После обработки 100% протоколов она получила 76,74% голосов.