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Опубликовано 21 сентября, 02:39

Олег Морозов набрал 69,2% на выборах в Госдуму в Татарстане

Обложка © Telegram / Олег Морозов

Обложка © Telegram / Олег Морозов

В Нижнекамском одномандатном округе №33 в Татарстане кандидат от «Единой России» Олег Морозов получил почти семь голосов из десяти. После подсчёта всех бюллетеней его результат составил 69,20%, следует из данных ЦИК.

Ни один из остальных участников кампании не смог приблизиться к этому показателю. Максим Сперанский, представляющий «Новых людей», набрал 10,75%. У кандидата от КПРФ Булата Хузиева — 8,85%.

Кисляков лидирует в Ненецком округе после обработки 100% протоколов
Кисляков лидирует в Ненецком округе после обработки 100% протоколов

Ранее Life.ru писал, что Альфия Когогина, кандидат от партии «Единая Россия», лидирует на выборах в Госдуму по Набережно-Челнинскому одномандатному округу № 34 в Татарстане. После обработки 100% протоколов она получила 76,74% голосов.

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