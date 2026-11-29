Российская туристка сломала руку после нападения оленя на территории китайского отеля, где животные свободно гуляют среди отдыхающих. Об этом сообщает SHOT.

Туристка из РФ сломала руку, пытаясь покормить оленя в Китае. Видео © Telegram / SHOT

38-летняя Яна из Владикавказа почти месяц путешествовала по Китаю, а последнюю неделю отпуска провела в городе Яншо. По словам женщины, местные олени особенно агрессивно реагируют на еду — могут кусаться и набрасываться на людей. Когда россиянка решила угостить животных морковью, один из них прыгнул на неё и сбил с ног.

В результате падения женщина получила перелом со смещением. В местной больнице ей вправили кости и наложили гипс. Несмотря на травму, туристка смогла вернуться домой по первоначальному расписанию. Путешествие стоимостью 300 тысяч рублей завершилось незапланированным сувениром — с гипсом ей предстоит ходить до середины декабря.

Опасность близкого контакта с оленями недавно обсуждали и после происшествия в польских Татрах. 2 ноября Life.ru рассказывал, как турист попытался погладить дикого оленя, но в итоге им пришлось драться друг с другом.