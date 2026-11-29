Олень слетел с катушек и сломал руку россиянке, лишь завидев морковь
Туристка из РФ сломала руку, пытаясь покормить оленя в Китае
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI). Не является фотографией с места событий
Российская туристка сломала руку после нападения оленя на территории китайского отеля, где животные свободно гуляют среди отдыхающих. Об этом сообщает SHOT.
Туристка из РФ сломала руку, пытаясь покормить оленя в Китае. Видео © Telegram / SHOT
38-летняя Яна из Владикавказа почти месяц путешествовала по Китаю, а последнюю неделю отпуска провела в городе Яншо. По словам женщины, местные олени особенно агрессивно реагируют на еду — могут кусаться и набрасываться на людей. Когда россиянка решила угостить животных морковью, один из них прыгнул на неё и сбил с ног.
В результате падения женщина получила перелом со смещением. В местной больнице ей вправили кости и наложили гипс. Несмотря на травму, туристка смогла вернуться домой по первоначальному расписанию. Путешествие стоимостью 300 тысяч рублей завершилось незапланированным сувениром — с гипсом ей предстоит ходить до середины декабря.
Опасность близкого контакта с оленями недавно обсуждали и после происшествия в польских Татрах. 2 ноября Life.ru рассказывал, как турист попытался погладить дикого оленя, но в итоге им пришлось драться друг с другом.
Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.