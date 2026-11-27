В Пермском крае завершилось стационарное лечение женщины, пострадавшей при нападении медведя на Александровском машиностроительном заводе. Об этом сообщили в региональном министерстве здравоохранения.

«Женщине из Александровска после нападения медведя медицинская помощь оказана, пациентка выписана», — рассказали в ведомстве.

Инцидент произошёл 6 сентября во время уборки территории, где содержался хищник. Несмотря на наличие закрытой перегородки, зверь сумел схватить приблизившуюся к нему сотрудницу предприятия и подтянуть к себе. После случившегося региональное управление СК России начало процессуальную проверку, в рамках которой следователи выясняют законность содержания дикого животного на заводе.

Медведь по кличке Тишка появился на предприятии ещё в 2000 году. Хищника преподнесли в качестве подарка к 200-летию машиностроительного завода. С тех пор он обитает на территории заводского профилактория, пишет ТАСС.

Между тем 25 ноября стало известно, что московские нейрохирурги успешно прооперировали 15-летнего подростка, пережившего нападение медведя на Алтае. Врачам удалось устранить повреждения черепа и твёрдой мозговой оболочки, полученные при встрече с хищником. Состояние школьника стабилизировалось, он уже самостоятельно ходит, а в ближайшее время его планируют направить на реабилитацию.