Бурого медведя, растерзавшего 67-летнего охотника в Тарском районе Омской области, нашли мёртвым. На теле хищника обнаружили огнестрельные ранения, сообщили в региональном Минприроды.

Трагедия произошла в двух километрах от урочища Малиновка. Ближайший населённый пункт расположен примерно в десяти километрах от места происшествия.

Житель города Тары отправился в лес охотиться на соболя, имея соответствующее разрешение. Когда мужчина не вернулся в охотничью избушку, на его поиски отправился родственник. Именно он 23 ноября обнаружил тело погибшего со следами нападения хищника.

По предварительной версии Минприроды, медведь напал на мужчину после того, как получил ранение. Обстоятельства гибели охотника устанавливают сотрудники Следственного комитета.

В ведомстве также уточнили, что за последний месяц в Омской области не зарегистрировали ни одного случая выхода бурых медведей к населённым пунктам.

Между тем, по данным Минприроды РФ на 13 ноября, с начала года в России зафиксировали 87 нападений медведей на людей, жертвами которых стали 36 человек. На фоне участившихся инцидентов ведомство решило увеличить предельный норматив добычи бурых медведей до 30% их популяции в регионах. Накануне власти Югры сообщили, что с начала года приняли 145 решений о регулировании численности хищников. Только за осень от жителей округа поступило 217 обращений о появлении зверей возле населённых пунктов.