В Тарском районе Омской области обнаружили тело мужчины с травмами, которые могут свидетельствовать о нападении медведя. Погибшего нашли в лесном массиве возле деревни Малиновка. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

По словам собеседника агентства, тело мужчины 1959 года рождения обнаружил местный житель. При осмотре выявили открытую черепно-мозговую травму и множественные переломы костей черепа. Предположительно, мужчина мог стать жертвой нападения медведя.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре с начала 2026 года власти приняли 145 решений о регулировании численности бурых медведей из-за их появления в населённых пунктах и рядом с жилыми домами. Жители региона всё чаще сталкиваются с хищниками, которые выходят из лесов в поисках пищи. За осенний период жители Югры направили 217 обращений, связанных с появлением бурых медведей возле населённых пунктов.