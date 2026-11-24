В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре с начала 2026 года власти приняли 145 решений о регулировании численности бурых медведей из-за их появления в населённых пунктах и рядом с жилыми домами. Жители региона всё чаще сталкиваются с хищниками, которые выходят из лесов в поисках пищи. Об этом сообщили в окружном департаменте недропользования и природных ресурсов.

По информации ведомства, за осенний период жители Югры направили 217 обращений, связанных с появлением бурых медведей возле населённых пунктов.

При этом количество выданных разрешений не равно числу фактически уничтоженных животных. По уточнённым данным «Коммерсанта», в рамках принятых решений из естественной среды изъяли 84 медведя из 252 особей, предполагавшихся к добыче.

В региональном департаменте пояснили, что отстрел применяется в случаях, когда хищник проявляет агрессию и представляет угрозу жизни и здоровью людей. В остальных ситуациях животных стараются отпугнуть и вернуть в естественную среду обитания.

Ситуацию осложняет рост популяции бурых медведей. По данным властей, только за 2026 год их численность в Югре увеличилась почти на 300 особей, а за последние пять лет — на 1299.

Кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Сургутского государственного университета Николай Наконечный связывает изменение поведения хищников в том числе с потеплением климата. По его наблюдениям, медведи стали позже уходить в зимнюю спячку и раньше выходить из берлог.

Специалист предупреждает, что опасность появления животных возле человеческого жилья сохранится до установления устойчивого снежного покрова и стабильных отрицательных температур.

По подсчётам ТАСС, в 2026 году случаи выхода медведей к населённым пунктам фиксировались более чем в 40 регионах России. Особенно напряжённая обстановка сложилась в Восточной Сибири, где хищников замечали возле школ, воинских частей и частных домов.

Ранее Life.ru сообщал, что участившиеся выходы медведей к людям сопровождаются изменениями их пищевого поведения. Зоологи объясняли, что хищников привлекают пищевые отходы, а нехватка природного корма заставляет их искать еду рядом с населёнными пунктами.