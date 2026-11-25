Московские нейрохирурги успешно прооперировали 15-летнего подростка, пострадавшего при нападении медведя в Алтайском крае. Состояние школьника стабилизировалось, врачи отмечают положительную динамику восстановления. Об этом сообщает пресс-служба Российской детской клинической больницы (РДКБ) Минздрава России.

В течение десяти дней реаниматологи и нейрохирурги боролись за жизнь мальчика. После стабилизации состояния его перевели в нейрохирургическое отделение. В ходе операции специалисты устранили дефекты черепа и твёрдой мозговой оболочки, возникшие в результате укусов хищника.

«Операция прошла успешно, состояние пациента оценивается как стабильное, средней степени тяжести. Динамика восстановления, на наш взгляд, положительная», — рассказал заведующий нейрохирургическим отделением РДКБ Дмитрий Рещиков.

В ближайшее время школьника планируют перевести в Федеральный детский реабилитационный центр «Кораблик», где специалисты займутся восстановлением его двигательных функций. По словам матери, мальчик уже самостоятельно ходит, ест и общается с друзьями по телефону.

Всю необходимую высокотехнологичную медицинскую помощь подросток получает бесплатно по полису ОМС.

Напомним, медведь напал на школьника 8 октября на пасеке в Солтонском районе Алтайского края. Как ранее сообщал Life.ru, от гибели подростка спас собственный смартфон. Хищник повредил устройство, его аккумулятор воспламенился и отпугнул зверя. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о халатности.