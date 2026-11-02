Попытка погладить дикого оленя в польских Татрах закончилась настоящей потасовкой между животным и туристом. Инцидент попал на видео, опубликованное в соцсетях, и вызвал возмущение администрации Татранского национального парка, пишет Onet.

В Польше мужчина схватил дикого оленя за рога и устроил с ним драку. Видео © Х / Dariusz W

Всё произошло на популярной пешеходной тропе, ведущей к горному озеру Морске-Око. Группа отдыхающих заметила вышедшего к людям самца и решила приблизиться к нему, однако зверь не захотел идти на контакт. Тогда один из мужчин схватил его за рога и начал бороться, нанося удары рукой. Схватка продолжалась некоторое время, пока противники наконец не разошлись.

Представители заповедника резко осудили поведение путешественников, усомнившись, что их вообще учили правилам обращения с природой в школе и дома. Сотрудники призвали посетителей проявлять здравый смысл и перестать воспринимать лесных обитателей как развлечение. Подобные выходки, по мнению администрации, представляют опасность как для самих людей, так и для зверей.

В национальном парке напомнили, что олень — не аттракцион для поглаживаний и не декорация для фотографий. Туристам настоятельно рекомендовали не кормить его, не приближаться и не пытаться привлекать внимание. Специалисты предупредили, что продолжение такого поведения может привести к гибели животного. Они попросили отдыхающих просто обходить его стороной и позволить самостоятельно покинуть тропу.

Ранее Life.ru рассказывал о нападении зубра на туриста в польской части Беловежской пущи. Мужчина подошёл слишком близко к дикому животному, чем, по словам очевидцев, напугал его. В ответ зверь сбил путешественника с ног и начал ходить вокруг, не позволяя подняться. Происшествие попало на видео. На помощь пострадавшему пришли другие посетители, а проезжавшая машина отвлекла разъярённого исполина.