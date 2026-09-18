Ольга Будина стала заслуженной артисткой России по указу Путина

Президент России Владимир Путин присвоил Ольге Будиной звание заслуженной артистки РФ. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном на официальном портале правовой информации. Решение принято за большие заслуги в области культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность.

«Присвоить почётное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» Будиной Ольге», — сказано в документе.

Ольга Будина родилась 22 февраля 1975 года. В 1997 году она окончила Театральное училище имени Бориса Щукина. Широкую известность актрисе принесли роли в сериале «Граница. Таёжный роман», фильме «Дневник его жены» и экранизации «Идиота». Будина также является лауреатом Государственной премии РФ.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин присвоил звание заслуженной артистки России Валерии Ланской. Актрису Театра на Трубной также отметили государственной наградой за заслуги в области культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.