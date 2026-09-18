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Опубликовано 18 сентября, 09:22

Ольга Будина стала заслуженной артисткой России по указу Путина

Ольга Будина. Обложка © ТАСС / Роман Соколов

Ольга Будина. Обложка © ТАСС / Роман Соколов

Президент России Владимир Путин присвоил Ольге Будиной звание заслуженной артистки РФ. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном на официальном портале правовой информации. Решение принято за большие заслуги в области культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность.

«Присвоить почётное звание «Заслуженный артист Российской Федерации» Будиной Ольге», — сказано в документе.

Ольга Будина родилась 22 февраля 1975 года. В 1997 году она окончила Театральное училище имени Бориса Щукина. Широкую известность актрисе принесли роли в сериале «Граница. Таёжный роман», фильме «Дневник его жены» и экранизации «Идиота». Будина также является лауреатом Государственной премии РФ.

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Ранее Life.ru сообщал, что Путин присвоил звание заслуженной артистки России Валерии Ланской. Актрису Театра на Трубной также отметили государственной наградой за заслуги в области культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность.

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Наталья Афонина
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