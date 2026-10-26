Олимпиада в России: Песков честно ответил, готовы ли мы снова принять Игры

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможность проведения Олимпийских игр на территории Российской Федерации и затронул тему деполитизации международного спортивного движения.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что полноценное возвращение отечественных атлетов на мировую арену является ключевым этапом в очищении спорта от политического влияния. По его словам, глобальное олимпийское сообщество объективно не может полноценно существовать и развиваться в отсутствие представителей России.

Отвечая на вопрос о потенциальном статусе РФ как принимающей стороны будущих соревнований, представитель главы государства предостерёг от излишней спешки. Песков отметил, что в современных реалиях число государств, готовых взвалить на себя организацию столь масштабного турнира, существенно сократилось. Любые подобные инициативы требуют тщательного анализа и взвешенной оценки всех возможных плюсов и минусов.