Олимпиада в России: Песков честно ответил, готовы ли мы снова принять Игры
Песков высказался о перспективах проведения Олимпийских игр в России
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможность проведения Олимпийских игр на территории Российской Федерации и затронул тему деполитизации международного спортивного движения.
Пресс-секретарь президента подчеркнул, что полноценное возвращение отечественных атлетов на мировую арену является ключевым этапом в очищении спорта от политического влияния. По его словам, глобальное олимпийское сообщество объективно не может полноценно существовать и развиваться в отсутствие представителей России.
Отвечая на вопрос о потенциальном статусе РФ как принимающей стороны будущих соревнований, представитель главы государства предостерёг от излишней спешки. Песков отметил, что в современных реалиях число государств, готовых взвалить на себя организацию столь масштабного турнира, существенно сократилось. Любые подобные инициативы требуют тщательного анализа и взвешенной оценки всех возможных плюсов и минусов.
Напомним, Москва станет местом проведения чемпионата мира по тяжёлой атлетике в 2030 году. Российская столица примет сильнейших тяжелоатлетов со всего мира, которые поборются за медали мирового первенства. Точные сроки проведения соревнований и число участников пока не уточняются.