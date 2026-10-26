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Регион
Опубликовано 26 октября, 12:50

Олимпиада в России: Песков честно ответил, готовы ли мы снова принять Игры

Песков высказался о перспективах проведения Олимпийских игр в России

Обложка © ТАСС / ZUMAPRESS.com / Jeff Cable

Обложка © ТАСС / ZUMAPRESS.com / Jeff Cable

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал возможность проведения Олимпийских игр на территории Российской Федерации и затронул тему деполитизации международного спортивного движения.

Пресс-секретарь президента подчеркнул, что полноценное возвращение отечественных атлетов на мировую арену является ключевым этапом в очищении спорта от политического влияния. По его словам, глобальное олимпийское сообщество объективно не может полноценно существовать и развиваться в отсутствие представителей России.

Отвечая на вопрос о потенциальном статусе РФ как принимающей стороны будущих соревнований, представитель главы государства предостерёг от излишней спешки. Песков отметил, что в современных реалиях число государств, готовых взвалить на себя организацию столь масштабного турнира, существенно сократилось. Любые подобные инициативы требуют тщательного анализа и взвешенной оценки всех возможных плюсов и минусов.

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Напомним, Москва станет местом проведения чемпионата мира по тяжёлой атлетике в 2030 году. Российская столица примет сильнейших тяжелоатлетов со всего мира, которые поборются за медали мирового первенства. Точные сроки проведения соревнований и число участников пока не уточняются.

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Оксана Попова
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