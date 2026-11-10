Американская фигуристка Эмбер Гленн отказалась от участия в заключительном этапе международной серии Гран-при в Японии, где должны выступить россиянки Аделия Петросян и Алина Горбачёва. Об изменениях в составе участниц сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).

NBC Sports отметил, что Гленн пропускает этапы Гран-при на фоне участия в американском телешоу Dancing with the Stars. Освободившееся место на турнире может занять представительница Белоруссии Виктория Сафонова, которая находится в резервном списке участниц.

При этом первой в очереди на замену значится японка Саки Мияке. Однако она не сможет выступить на домашнем этапе, поскольку Япония уже заявила максимально допустимое количество фигуристок — трёх. Петросян и Горбачёва также первоначально числились в резерве, но впоследствии получили приглашения на турнир.

Гленн является олимпийской чемпионкой 2026 года в командном турнире, трёхкратной чемпионкой США и победительницей финала Гран-при ISU 2024 года. На Олимпиаде в Италии американка заняла пятое место в личном первенстве. Ранее она также отказалась от участия в домашнем этапе Гран-при в Эверетте.

Соревнования в Токио пройдут с 27 по 29 ноября. Помимо Петросян и Горбачёвой, на японском этапе заявлен ещё один россиянин — Владислав Дикиджи, который выступит в мужском одиночном катании. Российские спортсмены участвуют в международных турнирах ISU в нейтральном статусе.