Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Денис Спицов получил индивидуальный нейтральный статус от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). Решение позволяет 30-летнему россиянину претендовать на участие в международных соревнованиях сезона-2026/27. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Спицов сможет выступать на турнирах под эгидой FIS при соблюдении установленных требований. Российским спортсменам разрешены только индивидуальные дисциплины, причём без национального флага, гимна и другой государственной символики.

Теперь Спицов сможет выступать на турнирах под эгидой FIS при соблюдении установленных требований. Российским спортсменам разрешены только индивидуальные дисциплины, причём без национального флага, гимна и другой государственной символики.

Денис Спицов — один из наиболее титулованных российских лыжников. На Олимпийских играх 2022 года в Пекине он завоевал золото в мужской эстафете. Кроме того, в активе спортсмена три серебряные и одна бронзовая олимпийские медали, полученные на Играх 2018 и 2022 годов.

Ранее Life.ru сообщал, что FIS предоставила нейтральный статус ещё семи российским спортсменам. В опубликованный 3 ноября список вошли представители лыжных гонок, сноуборда, фристайла и горнолыжного спорта. Среди получивших допуск оказалась лыжница Ульяна Стахович.