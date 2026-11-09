Оливье не будет, готовьте крабовый: Москвич три раза покупал горошек в «Ашане», но получал кукурузу
«Ашан» трижды подсунул москвичу кукурузу в банках из-под горошка
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Житель Москвы трижды купил в «Ашане» банки зелёного горошка, но каждый раз вместо него обнаруживал консервированную кукурузу. О необычной путанице с продуктами рассказал покупатель по имени Павел журналистам SHOT ПРОВЕРКИ.
В партии консервированного зелёного горошка из «Ашана» оказалась кукуруза. Видео © SHOT ПРОВЕРКА
Мужчина отправился в гипермаркет на Каширском шоссе, 61Г, за ингредиентами для оливье. Дома он вскрыл банку с горошком и неожиданно увидел внутри жёлтые зёрна кукурузы. Решив, что ему просто не повезло, москвич вернулся в магазин за новой покупкой.
На этот раз Павел взял сразу две банки, однако и они преподнесли такой же сюрприз. Вместо обещанного горошка в обеих оказалась кукуруза.
Самое любопытное, что этикетки всех трёх консервов не оставляли сомнений относительно их содержимого: на упаковках значился зелёный горошек мозговых сортов. Производителем продукции указан «Белгородский консервный комбинат».
В итоге приготовить оливье по первоначальному плану мужчине так и не удалось. Теперь Павел шутит, что с таким набором ингредиентов придётся переключиться на крабовый салат.
Причина путаницы с содержимым банок пока неизвестна. Также не уточняется, обращался ли покупатель с претензией к торговой сети или изготовителю. О том, затронула ли ошибка другие консервы той же партии, информации нет.
Ранее Life.ru рассказывал, как москвичка обнаружила подозрительные личинки в роллах «Калифорния» из «Якитории». Девушка заказала доставку почти на 2300 рублей, однако сначала её насторожил неприятный запах еды, а затем она заметила необычные включения в икре тобико. Пищевой технолог Елена Климкина предположила, что это могут быть нематоды — круглые черви, встречающиеся в рыбной продукции. После неприятной находки покупательница направила жалобу в ресторан.