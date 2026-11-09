Житель Москвы трижды купил в «Ашане» банки зелёного горошка, но каждый раз вместо него обнаруживал консервированную кукурузу. О необычной путанице с продуктами рассказал покупатель по имени Павел журналистам SHOT ПРОВЕРКИ.

В партии консервированного зелёного горошка из «Ашана» оказалась кукуруза. Видео © SHOT ПРОВЕРКА

Мужчина отправился в гипермаркет на Каширском шоссе, 61Г, за ингредиентами для оливье. Дома он вскрыл банку с горошком и неожиданно увидел внутри жёлтые зёрна кукурузы. Решив, что ему просто не повезло, москвич вернулся в магазин за новой покупкой.

На этот раз Павел взял сразу две банки, однако и они преподнесли такой же сюрприз. Вместо обещанного горошка в обеих оказалась кукуруза.

Самое любопытное, что этикетки всех трёх консервов не оставляли сомнений относительно их содержимого: на упаковках значился зелёный горошек мозговых сортов. Производителем продукции указан «Белгородский консервный комбинат».

В итоге приготовить оливье по первоначальному плану мужчине так и не удалось. Теперь Павел шутит, что с таким набором ингредиентов придётся переключиться на крабовый салат.

Причина путаницы с содержимым банок пока неизвестна. Также не уточняется, обращался ли покупатель с претензией к торговой сети или изготовителю. О том, затронула ли ошибка другие консервы той же партии, информации нет.