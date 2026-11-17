Даже привычные оливье, «Мимозу» и селёдку под шубой можно испортить неправильной подачей. Шеф-повар Евгений Мещеряков рассказал Life.ru, какие шесть главных ошибок допускают россияне при подготовке новогоднего стола и почему избыток майонеза, неудачный декор и неправильная температура портят праздничные блюда.

Классика не нуждается в маскировке, ей нужны качество, свежесть Евгений Мещеряков Шеф-повар

По словам Мещерякова, новый ГОСТ верно рекомендует подавать салаты охлаждёнными. Оптимальная температура для блюд с майонезом, по его оценке, составляет примерно +8…+14 °C. В таких условиях вкус остаётся чистым, а слои сохраняют форму. Слишком тёплая подача создаёт риски для вкуса и безопасности, тогда как излишний холод мешает раскрыться ингредиентам.

Шеф выделил шесть главных ошибок при подаче праздничных салатов:

Заправляют заранее. Мещеряков советует не готовить салаты впрок и добавлять майонез в оливье непосредственно перед подачей. Держат на столе по три часа и дольше. Вместо того чтобы сразу выставлять весь салат, лучше подавать небольшие порции, а остальное оставлять в холодильнике. Подают из общего таза. Гораздо аккуратнее выглядят индивидуальные порции, сформированные кулинарным кольцом или выложенные в стаканы. Такой способ также помогает поддерживать нужную температуру блюда. Перегружают «Мимозу» майонезом. Шеф рекомендует делать тонкие слои, не перебарщивать с заправкой, а яичный желток протирать через сито. Не отжимают свёклу для селёдки под шубой. Из-за этого цвет «течёт» в нижние слои, а сам салат теряет форму. Перебарщивают с украшениями. Майонезные сетки и горы зелени перегружают внешний вид блюда. По мнению эксперта, достаточно одного-двух декоративных акцентов.

Мещеряков подчеркнул, что ГОСТ стоит воспринимать как ориентир для понимания классических рецептов, а не повод отказываться от экспериментов. «ГОСТ полезен как точка отсчёта: он напоминает, что у блюда есть классическая основа. Креатив хорош, когда эту основу знаешь», — заключил шеф-повар.

Ранее Life.ru рассказывал о новом ГОСТе на традиционные новогодние салаты, который вступит в силу с 1 января 2027 года. Стандарт описывает классические и современные варианты оливье, «Мимозы», сельди под шубой и других блюд. В частности, в оливье допускается добавлять не только мясо или колбасу, но и рыбу с морепродуктами, а сельдь под шубой разрешается готовить с другой солёной рыбой при условии изменения названия блюда. Всего документ охватывает 132 блюда русской кухни.