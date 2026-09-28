Олланд заявил об экзистенциальном кризисе Европы перед выборами во Франции

Европа переживает «экзистенциальный кризис», а предстоящие президентские выборы во Франции будут иметь значение для всего Евросоюза, считает бывший французский лидер Франсуа Олланд. Об этом он заявил в интервью газете El País.

По словам Олланда, нынешняя ситуация принципиально отличается от периодов финансового кризиса и пандемии, с которыми европейским странам приходилось сталкиваться раньше.

«Европа сталкивается с экзистенциальным кризисом, и голосование во Франции будет иметь решающее значение не только для моей страны, но и для европейской конструкции и мирового баланса», — заявил экс-президент.

Олланд также отметил, что международная обстановка стала более напряжённой, а Европа оказалась перед новыми вызовами со стороны крупнейших мировых держав.

«Мы сталкиваемся с миром, в котором больше угроз, более опасным и более жёстким», — добавил политик.

Президентские выборы во Франции пройдут весной 2027 года. Сам Олланд пока официально не объявлял о выдвижении, однако ранее допустил возвращение в президентскую гонку и заявил, что окончательное решение намерен принять позднее.

Ранее Life.ru сообщал, что во Франции резко усилились критические настроения по отношению к Евросоюзу. На фоне подготовки к президентским выборам 2027 года отношение к Брюсселю становится одной из заметных тем французской политической повестки.