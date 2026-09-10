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Опубликовано 10 сентября, 08:24

«Ситуация критическая»: В ЕС забили тревогу из-за невиданной враждебности Франции к Брюсселю

Politico: Во Франции резко усилились враждебные настроения к ЕС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zafer Kurt

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Zafer Kurt

Во Франции резко усилились враждебные настроения по отношению к Евросоюзу, а главными раздражителями для населения стали Брюссель и миграция. Об этом пишет Politico со ссылкой на европейского чиновника.

«Ситуация критическая. Я никогда не видел, чтобы Франция была настроена так враждебно по отношению к ЕС, как сейчас. Брюссель и мигранты — вот два главных пугала», — заявил собеседник издания.

Проблему обсуждают на фоне визита главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен во Францию. Она должна принять участие в конференции, посвящённой исследованию космоса, и попытаться убедить местную аудиторию в преимуществах сотрудничества внутри ЕС.

Как отмечает Politico, фон дер Ляйен также намерена послать позитивный сигнал предпринимателям. Часть французского бизнеса всё больше тяготеет к правым политическим силам в преддверии президентской кампании.

Следующие выборы президента Франции пройдут весной 2027 года. Согласно опубликованному 5 сентября опросу Ipsos, Марин Ле Пен лидирует среди потенциальных кандидатов в первом туре с результатом 34–36%.

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В зависимости от состава участников её возможными конкурентами называются Эдуар Филипп, Жан-Люк Меланшон, Габриэль Атталь и Рафаэль Глюксманн. На этом фоне отношение к Брюсселю и миграционная политика могут стать одними из заметных тем предстоящей президентской кампании.

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Никита Никонов
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