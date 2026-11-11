Омбудсмен Армении инициировала проверку смерти оппозиционера Геворгяна в СИЗО
Анаит Манасян. Обложка © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / anahit.manasyan.9
Омбудсмен Армении Анаит Манасян инициировала проверку обстоятельств смерти оппозиционного политика Арсена Геворгяна, скончавшегося в следственном изоляторе. Защитник намерена запросить объяснения у компетентных государственных органов, сообщил её офис.
«В связи с происшествием, зафиксированным 10 ноября в уголовно-исполнительном учреждении «Нубарашен», связанным со смертью арестованного Арсена Геворкяна, по инициативе защитника прав человека начато изучение вопросов, относящихся к её мандату», — говорится в заявлении.
В аппарате омбудсмена подчеркнули, что государство несёт ответственность за жизнь и здоровье людей, находящихся под стражей. В случае смерти заключённого власти обязаны обеспечить всестороннее, полное и объективное расследование обстоятельств произошедшего.
Геворгян представлял оппозиционную партию «Сильная Армения» на муниципальных выборах в городе Степанаван, состоявшихся 25 октября. Политика задержали 21 октября по обвинению в подкупе избирателей. Он отрицал свою вину, однако суд отправил его под стражу на два месяца.
Утром 10 ноября состояние 46-летнего мужчины резко ухудшилось. По данным уголовно-исполнительной службы, ему оказали первую помощь и вызвали скорую, но около 08:30 медики констатировали смерть. Предварительной причиной называют сердечный приступ.
Ранее Life.ru сообщал, что Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело после смерти Геворгяна. По словам пресс-секретаря ведомства Кимы Авдалян, следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу.