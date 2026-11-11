Омбудсмен Армении Анаит Манасян инициировала проверку обстоятельств смерти оппозиционного политика Арсена Геворгяна, скончавшегося в следственном изоляторе. Защитник намерена запросить объяснения у компетентных государственных органов, сообщил её офис.

«В связи с происшествием, зафиксированным 10 ноября в уголовно-исполнительном учреждении «Нубарашен», связанным со смертью арестованного Арсена Геворкяна, по инициативе защитника прав человека начато изучение вопросов, относящихся к её мандату», — говорится в заявлении.

В аппарате омбудсмена подчеркнули, что государство несёт ответственность за жизнь и здоровье людей, находящихся под стражей. В случае смерти заключённого власти обязаны обеспечить всестороннее, полное и объективное расследование обстоятельств произошедшего.

Геворгян представлял оппозиционную партию «Сильная Армения» на муниципальных выборах в городе Степанаван, состоявшихся 25 октября. Политика задержали 21 октября по обвинению в подкупе избирателей. Он отрицал свою вину, однако суд отправил его под стражу на два месяца.

Утром 10 ноября состояние 46-летнего мужчины резко ухудшилось. По данным уголовно-исполнительной службы, ему оказали первую помощь и вызвали скорую, но около 08:30 медики констатировали смерть. Предварительной причиной называют сердечный приступ.