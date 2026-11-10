Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело после смерти под стражей 46-летнего Арсена Геворгяна, кандидата в мэры Степанавана от оппозиционной партии «Сильная Армения». Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу, сообщила пресс-секретарь ведомства Кима Авдалян. Статью, по которой начали производство, она не назвала.

Омбудсмен Армении Анаит Манасян начала отдельную проверку по факту внезапной смерти политика. Её аппарат запросит у государственных органов разъяснения об обстоятельствах смерти Геворгяна. Официально говорилось, что к трагедии могли привести проблемы с сердцем.

Напомним, в Армении в следственном изоляторе скончался 46-летний Арсен Геворгян, кандидат в мэры города Степанаван от оппозиционной партии «Сильная Армения». По предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ. Геворгян содержался в уголовно-исполнительном учреждении «Нубарашен». Его задержали 21 октября, за четыре дня до муниципальных выборов в Степанаване. В тот же день Антикоррупционный суд Армении отправил политика под стражу на два месяца. Ему предъявили обвинение в подкупе избирателей. Политик свою вину отрицал.