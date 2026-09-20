Омбудсмен ДНР Морозова заявила о попытках сорвать выборы в регионе

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова заявила, что украинская сторона пытается повлиять на проведение выборов в Госдуму в регионе с помощью провокаций.

«На мой взгляд, это настолько глупо, что-то пытаться сорвать на уровне такой большой великой страны. Мне это напоминает последние, знаете, конвульсии перед смертью, когда ты понимаешь, что уже всё, уже проигрыш неизбежен, но вот где-то, ну вот обязательно надо подмешать», — сказала Морозова.

Она напомнила, что подобные инциденты происходили и во время предыдущих избирательных кампаний. При этом, по словам омбудсмена, жители ДНР продолжают демонстрировать высокую явку. Председатель избиркома региона Владимир Высоцкий ранее сообщил о массовых провокациях. Среди них он назвал фейковые рассылки и ложные сообщения о минировании зданий.

Также рядом с территориальными комиссиями, по его словам, мобильные огневые группы отражали атаки беспилотников. Из-за угрозы ударов участки перевели на сокращённый график — с 08:00 до 14:00 мск. Досрочное голосование в ДНР проходило с 30 августа по 17 сентября. Первыми участие приняли военнослужащие, а с 8 сентября — гражданские.

Напомним, что в ДНР закрылись избирательные участки и начался подсчёт голосов. В заключительный день голосования участки работали по сокращённому графику — с 08:00 до 14:00 мск. Решение объяснялось повышенной беспилотной опасностью в вечернее и ночное время.