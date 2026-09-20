Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 20 сентября, 11:05

В ДНР закрылись избирательные участки и начался подсчёт голосов

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Избирательные участки на выборах депутатов Государственной думы закрылись в ДНР. Комиссии приступили к подсчёту голосов.

В заключительный день голосования участки работали по сокращённому графику — с 08:00 до 14:00 мск. Решение объяснялось повышенной беспилотной опасностью в вечернее и ночное время. Накануне избирком сообщал, что 20 сентября голосование завершится раньше обычного.

После подсчёта участковые комиссии передадут протоколы в территориальные избиркомы, а оттуда результаты поступят в региональную комиссию.

Досрочное голосование в ДНР проходило с 30 августа по 17 сентября. Сначала в нём участвовали военнослужащие, а с 8 сентября — гражданские избиратели. По последним опубликованным данным, к завершению второго дня голосования в регионе проголосовали около 1,5 миллиона человек — порядка 80% избирателей.

Явка на выборах в Госдуму перевалила за 50%
Явка на выборах в Госдуму перевалила за 50%

Ранее Life.ru рассказывал, как 100-летняя жительница Донецка Мария Слута проголосовала досрочно на выборах в Госдуму.

Больше новостей о выборах, работе ЦИК и внутренней политической повестке — в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Выборы — 2026
  • Политика России
  • Политика
  • ДНР
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar