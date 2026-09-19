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Опубликовано 19 сентября, 16:16

В ДНР сократят время работы избирательных участков из-за угрозы БПЛА

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Избирательные участки в ДНР в воскресенье, 20 сентября, будут работать с 08:00 до 14:00 мск из-за угрозы украинских беспилотников. Об этом журналистам сообщил председатель регионального избиркома Владимир Высоцкий.

Сокращённый график связан в том числе с дальнейшей перевозкой документов после закрытия помещений. Главы участковых комиссий должны доставить протоколы в территориальные структуры, откуда бумаги затем направят в республиканский избирком. Высоцкий объяснил, что в тёмное время суток активность дронов возрастает.

«Завтра мы будем голосовать по сокращённому графику, по сокращённому времени — до 14:00. Вопрос в том состоит, когда председатели участковых комиссий будут везти в территориальную избирательную комиссию свои протоколы? И когда территориальные избирательные комиссии будут везти свои протоколы нам?», — ответил он

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Ранее сообщалось, что атака беспилотника вынудила перенести избирательный участок в Краснодарском крае. Обломки БПЛА повредили школьный спортзал в Гулькевичском районе, где планировали провести первый день голосования. Избирательная инфраструктура при этом уцелела: бюллетени, документы и оборудование не пострадали. Среди жителей и членов комиссии пострадавших нет.

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Юлия Сафиулина
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