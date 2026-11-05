В Москве завершился V Национальный конгресс «Национальное здравоохранение», объединивший более 1600 очных участников из 20 стран. Главной темой двухдневного форума стала практическая реализация Стратегии развития здравоохранения России до 2030 года, сообщили организаторы — Минздрав РФ и Фонд Росконгресс.

Вице-премьер Татьяна Голикова на пленарной сессии «Национального здравоохранения». Фото © Росконгресс / Сергей Лукин

Одной из ключевых тем стало финансирование медицинской помощи. Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что за последние 20 лет объём финансирования базовой программы обязательного медицинского страхования вырос почти в 23 раза — с 219 миллиардов до 5 триллионов рублей. По её словам, в стране продолжается модернизация медицинской инфраструктуры и развитие кадрового потенциала отрасли.

Глава Минздрава Михаил Мурашко и председатель Госкомитета КНР по здравоохранению Лэй Хайчао на пленарной сессии «Национального здравоохранения». Фото © Росконгресс / Игорь Руссак

В рамках пленарной сессии министр здравоохранения Михаил Мурашко обсудил с председателем Государственного комитета КНР по здравоохранению Лэй Хайчао национальные приоритеты и перспективы сотрудничества. Глава российского Минздрава подчеркнул, что здравоохранение является фундаментом национальной безопасности, а профилактика, своевременная медицинская помощь и реабилитация должны работать как единая система.

Всего программа конгресса включала 25 мероприятий с участием более 150 экспертов. Специалисты обсуждали здоровье семьи, подготовку медицинских кадров, доступность и безопасность лечения, профилактику заболеваний и внедрение новых технологий. На выставке научные центры, университеты и компании представили перспективные медицинские разработки и оборудование.

Отдельную часть программы посвятили практическому обмену опытом. Ещё до открытия конгресса более 350 специалистов посетили 18 медицинских организаций Москвы и Подмосковья, включая федеральные исследовательские центры, больницы и учреждения ядерной медицины.

По итогам форума было подписано восемь соглашений о сотрудничестве. В частности, Минздрав и Российский научный фонд договорились совместно поддерживать медицинские исследования и внедрение их результатов в практику. Завершился конгресс награждением лучших врачей, медицинских работников, молодых преподавателей и организаторов здравоохранения.

Организаторами мероприятия выступили Минздрав России и Фонд Росконгресс при участии Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения.